Prendono reddito di cittadinanza e acquistano auto di lusso

RIMINI, 24 OTT - Avevano ottenuto il reddito di cittadinanza dichiarando reddito zero, eppure avevano acquistato quattro auto di grossa cilindrata dal valore di oltre 30 mila euro ciascuna. A finire sotto la lente della guardia di Finanza di Rimini sono state tre persone, tutte residenti nel comune di Misano Adriatico. Due di queste sono madre e figlia di 45 e 26 anni, le quali nel mese di aprile 2019 hanno percepito un aiuto economico pari a 1.050 euro avendo dichiarato, in base alle indagini, reddito zero ai fini Isee. Eppure dai riscontri delle fiamme gialle le due donne sono titolari di un'azienda che nel 2017 e nel 2018 ha garantito loro ricavi per 376.000 euro. All'Inps avrebbero inoltre omesso di comunicare l'acquisto, avvenuto lo scorso giugno, di una Mercedes dal valore di 37.000 euro intestata alla madre e di una Toyota del valore di 32.000 euro intestata alla figlia. Il terzo caso è quello di un 28enne che nell'aprile del 2019 ha incassato 500 euro di reddito di cittadinanza avendo anche lui dichiarato, per i finanzieri, redditi pari a zero. L'uomo avrebbe inoltre omesso di comunicare l'acquisto, avvenuto la scorsa primavera, di una Toyota da 37.000 euro e di una Mercedes da 35.000 euro. Il 28enne è risultato inoltre essere titolare di una ditta che negli anni 2017 e 2018 gli avrebbe garantito ricavi pari a 125.000 euro. Le tre persone sono state segnalate all'Autorità giudiziaria e all'Inps per il blocco del sostegno economico e il recupero delle somme indebitamente incassate. (ANSA).