Covid: Gualtieri, pronti a nuove misure per impatto contagi

ROMA, 23 OTT - "Il governo continuerà a sostenere l'economia anche con misure nuove per tutti coloro sulle cui spalle ricade il peso" della recrudescenza dei contagi e delle misure di contenimento. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, a Zapping su Radio 1. Le risorse "ci sono" e "chiaramente c'è la volontà del governo" ha spiegato Gualtieri. Sul recovery fund, il cui esborso ai primi del 2021 rischia di essere rallentato dal negoziato fra Consiglio e Parlamento europeo, il ministro ha poi detto "siamo fiduciosi che si facciano passi avanti, e la prospettiva di concludere il negoziato sui punti ancora aperti entro fine ottobre o i primi di novembre è ancora plausibile". Gualtieri ha anche detto che non desta "nessuna sorpresa" il negoziato in atto a Bruxelles. (ANSA).