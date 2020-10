Veggie burger:Salvini, Parlamento Ue danneggia made in Italy

ROMA, 23 OTT - "Il Parlamento europeo non blocca la "carne senza carne" e così facendo danneggia il Made in Italy e i consumatori. Sul mercato potranno rimanere finti hamburger senza che sia segnalata con chiarezza la totale assenza di carne. In periodo di crisi, è l'ennesimo schiaffo per i produttori italiani e per le nostre eccellenze, un regalo alle solite multinazionali. Il governo italiano non ha niente da dire?". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. (ANSA).