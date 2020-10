Tridico, solo a 17 mila lavoratori non ancora pagata la cig

ROMA, 23 OTT - I lavoratori che ad oggi non hanno ancora ricevuto la cassa integrazione dall'Inps sono "17 mila. Sono lo 0,3% di tutti coloro che l'hanno ricevuta" nel corso dell'emergenza Covid. Lo ha detto il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, intervenendo al Festival del lavoro organizzato dai Consulenti del lavoro e fornendo gli ultimi dati aggiornati da maggio al 19 ottobre. Tridico ha anche sottolineato il numero delle cig finora erogate: "12 milioni 822 mila pagate direttamente dall'Istituto, oltre alle oltre 8 milioni anticipate dalle aziende e conguagliate dall'Istituto. Una cifra che supera 20 milioni di prestazioni". Per un totale di circa 6,5 milioni di lavoratori. Per l'esattezza, secondo i dati Inps, sulla base di domande regolarmente presentate, hanno ricevuto pagamenti diretti dall'Istituto 3.455.002 lavoratori, su 3.472.136 e sono in attesa del primo pagamento di cig 17.134 lavoratori. (ANSA).