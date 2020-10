Omofobia: Fico, ddl Zan sarà votato in Aula da martedì

ROMA, 23 OTT - "Mi avete scritto in tanti sull'argomento, e approfitto di questa occasione per rispondervi: il ddl Zan verrà votato in Aula la prossima settimana, a partire da martedì pomeriggio". Così il presidente della Camera Roberto Fico sui social a proposito della proposta di legge sull'omofobia. (ANSA).