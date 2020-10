Covid: Renzi,gestione non funziona,ne chiederemo conto

ROMA, 23 OTT - "Grande confusione sotto il cielo nella gestione del Covid" e soprattutto "c'è qualcosa che non va nella gestione dell'emergenza. Penso che i problemi della seconda ondata derivino essenzialmente da quattro t: mancano tamponi rapidi, manca tracciabilità seria, mancano trasporti pubblici, dobbiamo avere più terapie intensive". Così Matteo Rensi nella e-news, aggiungendo: "chiederemo conto nelle sedi opportune di queste lacune, ora lavoriamo all'emergenza. E siccome i soldi servono, insistere a rinunciare al MES, mentre le persone non hanno tamponi o autobus per andare a scuola, smette di essere ideologia e inizia a essere masochismo". (ANSA).