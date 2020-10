M5s:Di Battista,non farei scissione non voglio indebolirlo

ROMA, 23 OTT - "Io non farò mai nulla del genere. Io non voglio indebolire il Movimento. Lo amo troppo. Io sono grato al M5s. Gianroberto Casaleggio per me è stato un secondo padre. Con Beppe qualche volta non sono d'accordo, ma mi lega a lui il valore della riconoscenza". Lo afferma Alessandro Di Battista nelle anticipazioni del prossimo libro di Bruno Vespa parlando dell'ipotesi di una scissione. (ANSA).