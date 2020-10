Madre muore nell'auto che si ribalta, grave figlio 5 anni

CHIVASSO (TORINO), 23 OTT - Una donna morta e due feriti, tra i quali un bimbo di appena cinque anni ora in prognosi riservata. E' il bilancio di un incidente stradale che si è verificato intorno a mezzanotte sulla statale 26 a Caluso (Torino), all'altezza della nuova rotonda in costruzione all'altezza della frazione Carolina. I tre, residenti a Ivrea in strada Cascine Forneris, erano a bordo di una Fiat Stilo che ha terminato la propria corsa ruote all'aria. Il conducente, Antonio Udorovich, 26 anni, ne ha perso il controllo in prossimità del cantiere. Al suo fianco c'era la moglie, Silvia Riviera, 31 anni, che è stata sbalzata dall'abitacolo, è morta sul colpo. Il figlioletto di cinque anni è stato invece soccorso dal personale medico e trasportato al Regina Margherita di Torino dove, in nottata, è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Ricoverato nel reparto di rianimazione è ancora in pericolo di vita. Meno gravi le condizioni del conducente della vettura ricoverato al Giovanni Bosco di Torino. E' stato denunciato dai carabinieri di Chivasso per omicidio stradale. (ANSA).