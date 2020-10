Migranti: naufragio a sud di Lampedusa, 15 tratti in salvo

AGRIGENTO, 22 OTT - Un barchino, con a bordo 20 persone è naufragato trenta miglia a sud di Lampedusa, in acque internazionali. Quindici naufraghi sono stati tratti in salvo da un peschereccio di Mazara del Vallo che si trovava nelle vicinanze. L'imbarcazione, dopo l'intervento di soccorso, ha fatto rotta verso Lampedusa. I superstiti, fra cui due donne e due bambini che avrebbero perso la mamma, sono stati sbarcati sull'isola e portati all'hotspot. Fra i sopravvissuti, due persone sono risultate positive al Covid-19 e dunque, al momento, tutti vengono tenuti in isolamento. Secondo il loro racconto i dispersi sarebbero cinque, fra cui due bambine e una donna incinta. Delle ricerche - per quello che è stato dichiarato come un evento Sar - si stanno occupando i soccorritori italiani e maltesi. Le condizioni del mare, peggiorate all'improvviso durante la notte, sono pessime. (ANSA).