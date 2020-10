Coprifuoco: ristoratori, rimane problema

MILANO, 22 OTT - "Un provvedimento che danneggia migliaia di attività ristorative, senza però risolvere il problema dell' aumento dei contagi". Commenta così il coprifuoco, in Lombardia e in Campania, Lorenzo Ferrari, amministratore delegato di RistoratoreTop, agenzia che rappresenta, con la sua community, oltre diecimila ristoratori in tutta Italia. "Come categoria - prosegue Ferrari - non comprendiamo l'utilità di una misura restrittiva che costringe ristoranti e pizzerie a chiudere la cucina molto prima delle 23 e bar e pub a rinunciare alla fascia oraria più importante per la somministrazione di cibo e bevande, come se di giorno, con lavoratori, studenti, esercenti in circolazione, e con i mezzi pubblici tendenzialmente pieni, il virus non trovasse terreno più fertile. Sembra che si voglia chiudere il recinto quando i buoi sono già scappati. Di notte circolano meno persone e all'interno dei locali la maggioranza dei ristoratori ha finora dimostrato, vestendo anche i panni da 'gendarme', di essere in grado di mantenere e far mantenere le misure basilari di sicurezza e non abbiamo evidenze scientifiche del fatto che i contagi aumentino maggiormente in orario notturno piuttosto che diurno". "Ci saremmo stupiti di meno di fronte ad una chiusura totale delle attività ristorative - conclude Ferrari - sulla falsa riga del lockdown della prima ondata di contagi, con i conseguenti supporti economici". (ANSA).