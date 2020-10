Crolla muro su terrazzo a Bologna, morto il 22enne ferito

BOLOGNA, 22 OTT - Non ce l'ha fatta il ragazzo rimasto ferito martedì a Bologna, quando un muro, colpito dal braccio di una betoniera, è crollato e ha investito il giovane e un altro studente, che era con lui su un terrazzo e ha avuto lesioni meno gravi. Francesco Caiffa, 22 anni, è morto all'ospedale Maggiore in mattinata. Sull'episodio, avvenuto in via del Borgo di San Pietro è aperta un'indagine, che ora diventerà per omicidio colposo, da parte dei carabinieri. Le macerie sono cadute sui ragazzi che si trovavano su un terrazzo, investendoli. Caiffa era apparso subito gravissimo ed era stato ricoverato in Rianimazione. (ANSA).