Esercito, ufficiali positivi al Covid Scuola di Applicazione

TORINO, 22 OTT - Cinque ufficiali frequentatori della Scuola di Applicazione di Torino sono risultati positivi al Covid-19. A darne notizia una nota dello Stato Maggiore dell'Esercito in cui si sottolinea che "i casi interessati sono monitorati e assistiti da personale sanitario dell'Esercito". La nota spiega che "in aderenza a tutte le disposizioni e protocolli per il contrasto alla diffusione del virus, l''Esercito ha sottoposto tutti i frequentatori di corso ai test di controllo all'avvio dell'attività formativa. A seguito di periodiche verifiche, cinque frequentatori sono risultati positivi". In via precauzionale "tutti i corsisti sono stati messi in autoisolamento nei propri alloggiamenti, all'interno della Scuola di Applicazione, da dove continuano a seguire le attività didattiche in videoconferenza e vengono sottoposti a un costante monitoraggio sanitario. Presso gli istituti di studi militari - conclude la nota - sono sempre stati in atto e rispettate tutte le ultime disposizioni afferenti al distanziamento, igienizzazione e tutela del personale". (ANSA).