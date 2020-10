Visco, crisi farà qualche vittima fra banche

ROMA, 22 OTT - "Questo shock senza precedenti" della crisi Covid "potrebbe causare qualche vittima fra le banche". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco nel suo intervento alla seconda conferenza Baffi Carefin sottolineando come le banche "sono entrate nella crisi con una posizione di capitale e di liquidità più forte rispetto precedente" e le autorità di vigilanza hanno preso delle misure come il divieto di dividendi ma la prevedibile crescita dei crediti deteriorati deve spingere le banche "a incrementare gli accantonamenti" non nascondendo gli Npl e in Europa devono essere varate iniziative per il varo di veicoli appositi per gestire tali crediti e per modificare le norme sul tema. (ANSA).