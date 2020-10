Covid: focolaio in casa riposo Trieste, un decesso

TRIESTE, 22 OTT - Focolaio di Covid nella Casa di riposo Moschion di Trieste, dove sono risultati positivi 25 ospiti e tre operatori; tra gli ospiti della struttura si è anche verificato un decesso. Lo rende noto Asugi, l'Azienda sanitaria universitaria giuliano-isontina precisando che erano state segnalate persone sintomatiche nella Moschion e che il Dipartimento di Prevenzione e il Distretto 3 di ASUGI è intervenuto immediatamente con attività di tracciamento. Già da oggi sono programmati tamponi agli ospiti, visitatori e a tutto il personale della Casa Raggio di Sole che si trova nello stesso condominio, anche se non sono state segnalate persone con sintomatologia, anticipando il programma di sorveglianza periodica che, per entrambe le case di riposo, sarebbe avvenuto a distanza di pochi giorni. Asugi sta sanificando tutti gli spazi condominiali comuni, sono in corso di allestimento tutte le misure per mettere in sicurezza gli ospiti della struttura e tutti gli abitanti del condominio (ANSA).