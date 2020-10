Violenza sessuale di gruppo su 12enne, 3 fermati

ROMA, 22 OTT - Erano ospiti nella casa dei genitori di una ragazzina di 12 anni durante il lock-down e, approfittando dell'assenza del padre per ragioni di lavoro, avrebbero abusato sessualmente ed in diverse occasioni della minorenne, intimandole di non raccontare nulla. Con questa accusa tre persone, tutte di nazionalità indiana come la vittima, sono state sottoposte a fermo di indiziato dalla polizia di Latina emesso dalla locale Procura per violenza sessuale di gruppo aggravata dalla minore età della vittima. E' accaduto a Fondi. Le indagini sono partite dalla denuncia della mamma della ragazzina. (ANSA).