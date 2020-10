Mes: Delrio, discutiamo di come rafforzare la sanità

ROMA, 22 OTT - "Non voglio qui aprire discussioni su uno strumento come il Mes: attendiamo il piano sanitario e di potere discutere serenamente e con molta tranquillità di come fare per avere la sanità migliore al mondo. Qualcuno ci spieghi, ne discuteremo serenamente, come rafforzare la sanità pubblica". Lo dice Graziano Delrio, capogruppo Pd alla Camera, intervenendo in Aula dopo l'informativa del premier Giuseppe Conte, che è presente nell'emiciclo insieme al ministro della Salute Roberto Speranza. (ANSA).