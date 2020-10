Incendi ed estorsioni, 5 arresti nel Brindisino

FASANO, 22 OTT - Con l'accusa di estorsione, incendio, spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e furto di auto, i carabinieri della compagnia di Fasano (Brindisi) hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 9 persone. Per tre di queste il gip del Tribunale di Brindisi, su richiesta della Procura, ha disposto l'arresto in carcere, per due i domiciliari e per altri 4 l'obbligo di dimora. Sono stati documentati dalle indagini, a quanto riferito, numerosi episodi incendiari avvenuti a Fasano tra il 2019 e il 2020 e in particolare alcuni roghi, ripetuti, in danno di un pub. (ANSA).