Mes:Orlando,se non si ritiene utile si indichi strada

ROMA, 21 OTT - "Il Mes non è una bandiera, la questione è molto semplice, abbiamo 20 risposte diverse al virus e il sistema sanitario negli anni si è frammentato, se il Mes non si ritiene utile si dica qual è la strada, non si può non dire qual è la leva finanziaria da utilizzare. Altrimenti il rischio come per i dpcm è inseguire sempre una mediazione e non so se poi il risultato è all altezza delle esigenze e delle aspettative". Così il vicesegretario Pd Andrea Orlando ospite a Omnibus su La 7. (ANSA).