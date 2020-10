Covid: cassiera Pesaro, dal cielo genitori adottivi vicini

ANCONA, 20 OTT - E' ancora "a mille" Rosa Maria Lucchetti, 52enne cassiera part time all'Ipercoop Miralfiore di Pesaro dopo la cerimonia di consegna al Quirinale da parte del Presidente Sergio Mattarella dell'onorificienza agli 'eroi Covid'. Quando è entrato nella sala il Capo dello Stato, racconta all'ANSA con la voce rotta dalle lacrime, "ho alzato gli occhi al cielo, sentivo i miei genitori adottivi accanto a me, un'emozione doppia"; a loro la "dedica". A fine marzo, durante il lockdown, aveva scritto una lettera commovente, firmata solo Rosa, agli operatori "angeli" del 118 di Pesaro per ringraziarli del loro lavoro per salvare vite, corredata da tre carte regalo da 250 euro. "Sono Cavaliere per il mio gesto - si schermisce - ma l'ho fatto con il cuore, in forma anonima, non cercavo nulla. I veri eroi sono i nostri medici, infermieri del 118, il volontariato e la Croce rossa". Al momento della consegna, Rosa ha "inviato due baci con la mano" al presidente che ha sorriso, stringendo gli occhi: "un ricordo che porterò per tutta la vita" (ANSA).