Fabrice Pascal Quagliotti, tra lo spazio e Bowie

MILANO, 20 OTT - S'intitola 'Parallel Worlds' il primo album da solista di Fabrice Pascal Quagliotti dei Rockets. Il musicista francese che con la sua band, capostipite dello space-rock, ha venduto milioni di album, debutta in versione solista sperimentando anche in ambiti lontani da quelli avvicinati fino ad oggi, tra esplorazioni elettroniche, mondi spaziali e i riferimenti a figure come David Bowie e Gagarin. "Erano già 4-5 anni - ha raccontato - che avevo voglia di fare un album da solo. Questo progetto è nato un po' per caso quando Roy Tarrant, mio discografico, ha ascoltato alcuni provini di strumentali che avevo registrato e mi ha spinto a procedere in questa direzione. Il lockdown, che ho trascorso a Como immerso nel verde, mi ha dato molto tempo per dedicarmi alla mia musica e mi ha dato la possibilità di avere la mente libera per poter fare una ricerca sui suoni per andare poi a comporre l'album esattamente come lo immaginavo". Da 'Alchemy' fino a 'Walk Away', passando per 'So Long Major Tom', 'Princess', 'Friend', 'Renaissance' e le altre tracce in scaletta, l'album è anche un viaggio attraverso mondi sconosciuti e musicisti celebri. "Ho cercato di creare un viaggio ricco di atmosfera - ha detto il musicista - attraverso un universo di suoni che toccano un immaginario molto ampio. Sono sempre stato appassionato e affascinato dallo spazio e dalla vita nello spazio. Nel disco c'è un brano intitolato 'Hubble Space Telescope' dedicato all'osservatorio volante lanciato nel 1990 dalla Nasa e dall'Esa e c'è un brano dedicato al grande astronauta ed eroe nazionale russo, Yuri Gagarin. All'interno dell'album vi è anche "So Long Major Tom" ispirato a David Bowie. Penso che David Bowie sia un grandissimo artista, non solo in campo musicale ma a 360 gradi, un grande ricercatore anche nell'estetica". (ANSA).