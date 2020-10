Una rara opera di de Chirico all'asta da Sotheby's

NEW YORK, 19 OTT - Un raro capolavoro di Giorgio de Chirico sarà il pezzo forte della vendita di arte moderna e impressionismo da Sotheby's a New York prevista per il 28 ottobre. Si tratta de 'Il pomeriggio di Arianna' del 1913, stimato tra i 10 ed i 15 milioni di dollari. L'opera è una delle otto tele che fanno parte della serie dei primi dipinti di de Chirico oltre a rappresentare la genesi dello stile metafisico del pittore italiano. Di queste otto tele, datate tra il 1912 e 1913, cinque sono in istituzioni museali come il Metropolitan Museum of Art a New York e il Philadelphia Museum of Art, mentre solo tre, tra cui Il Pomeriggio di Arianna, fanno parte di collezioni private. L'opera si distingue dalle altre tele per il suo formato verticale in larga scala e perché è l'unico esempio che descrive l'emblematica nave dal mito di Arianna con cui Teseo di allontana dall'isola di Naxos. (ANSA).