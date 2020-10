Piazza San Carlo, Gabrielli ammesso come teste difesa

TORINO, 19 OTT - Il capo della polizia, Franco Gabrielli, è stato ammesso come testimone nel processo - ripreso oggi nell'aula bunker delle Vallette a Torino - per i fatti di piazza San Carlo del 3 giugno 2017, quando una serie di ondate di panico tra la folla che seguiva su un maxischermo la finale di Champions League Juventus-Real Madrid provocò 1.600 feriti e, in seguito, la morte di due donne. A chiederne l'audizione sono stati alcuni dei difensori dei nove imputati. " Gabrielli - ha spiegato l'avvocato Roberto De Sensi - è da tutti riconosciuto come uno dei massimi esperti in materia di pubblica sicurezza anche sotto il profilo amministrativo. Il suo contributo sarà importante. Ma non si tratta solo di spiegare quali erano le norme in vigore e i contenuti delle circolari che il Capo della polizia aveva diramato proprio in quel periodo. A noi interessa il contesto storico in cui inquadrare la vicenda, con particolare riguardo alla funzione della Commissione provinciale di vigilanza non solo di Torino, ma di tutte le altre città italiane". Gabrielli è stato "ammesso con riserva" dalla Corte d'assise. Per le ferite riportate il 3 giugno 2017 morirono Marisa Amato ed Erika Pioletti. Oggi in aula, oltre a un ispettore della Digos, sono stati ascoltati il marito della Amato e il compagno della Pioletti. Ci sono stati momenti di commozione. (ANSA).