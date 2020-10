Mes:M5s,Conte ha ragione,noi restiamo contrari

ROMA, 19 OTT - "Non possiamo che condividere le parole espresse ieri dal presidente Conte in merito all'ipotesi di attivazione del fondo Salva-Stati". Lo dichiarano in una nota i deputati e le deputate del MoVimento 5 Stelle in commissione Politiche Ue, sottolineando di condividere la proposta di "trasformare, così come suggerito dalla presidente Lagarde, il Recovery Fund in uno strumento permanente". "Il MoVimento 5 Stelle è il perno di questa legislatura e rimaniamo contrari all'utilizzo di questo strumento per motivi oggettivi e concreti", proseguono. (ANSA).