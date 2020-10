Ania: Farina, vogliamo contribuire a rilancio Paese

ROMA, 19 OTT - "La sfida più grande inizia ora con il contributo che possiamo offrire al rilancio della nostra economia. Siamo un settore con un peso rilevante nel Paese e possiamo essere parte fondamentale per il piano di ripresa dell'Italia". Lo ha detto la Presidente dell'Ania, Maria Bianca Farina, all'Assemblea annuale dell'associazione, aggiungendo: "vogliamo essere al fianco delle Istituzioni e di tutte le forze produttive e sociali per dare il nostro contributo attraverso gli assi portanti della nostra mission e porre solide basi per lo sviluppo di una economia sostenibile". Ma la Presidente dell'Ania ha anche sottolineato che non vanno concessi finanziamenti a pioggia. "Riteniamo necessarie decisioni di concreto sostegno al sistema produttivo, all'occupazione e al variegato mondo dei lavoratori autonomi. Nessun favore, nessuno sconto, niente finanziamenti a pioggia ma misure che garantiscano risorse adeguate all'emergenza, che rivedano il pesante regime fiscale, abbattano le infinite barriere della burocrazia, mettano a disposizione una rete efficiente e moderna di infrastrutture", ha spiegato Farina. (ANSA).