++ Mes:Renzi,da Conte errore politico e danno a italiani ++

ROMA, 19 OTT - "Dicendo No al Mes il Premier Conte fa felici Meloni e Salvini ma delude centinaia di sindaci e larga parte della sua maggioranza. Il tempo dimostrerà come questa decisione sia un grave errore politico e soprattutto un danno per gli italiani". Così il leader Iv Matteo Renzi critica su fb il no del premier all'attivazione del Mes. (ANSA).