Primario, 'abbiamo riaperto reparto Covid,notte allucinante'

VERONA, 18 OTT - "Ieri abbiamo riaperto. Siamo rientrati nel padiglione 13, un piccolo Ospedale dedicato solo al Covid 19. Termino una notte allucinante, continui ricoveri, mi sembra di rivedere un film già visto". Così in un post su facebook il direttore del reparto di pneumologia dell'Azienda ospedaliera di Verona, Claudio Micheletto. "Temo che questa notte - aggiunge - si sia innescata una pesante recrudescenza: pronti soccorso strapieni, tante persone con sintomi. Non mi ricordo chi ha detto che il virus era clinicamente morto. Dopo 24 ore consecutive di lavoro forse perdo la memoria". Il medico aveva scritto il suo ultimo post il 2 giugno, proprio in occasione della cessata emergenza: "Dopo ottanta giorni - diceva - abbiamo chiuso un reparto Covid, stiamo tentando di tornare a vita normale". (ANSA).