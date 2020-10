Pietrasanta città record gallerie d'arte

PIETRASANTA (LUCCA), 17 OTT - Pietrasanta (Lucca), in Versilia, ha il centro storico con la più alta concentrazione di gallerie d'arte in Italia e, probabilmente, al mondo: una ogni 40 metri. Lo sostiene un censimento del Comune fatto con le stesse gallerie. Sono 40 gli spazi espositivi in circa 1.600 metri lineari di sviluppo nelle vie principali. Per lo studio il centro storico ha eguali almeno in Italia per rapporto gallerie-metri quadri. Un settore, si spiega, che "cresce grazie all'esuberanza culturale di una città che deve fama alla storica presenza di capaci artigiani, 50 laboratori artistici per la lavorazione di marmo e bronzo e di artisti come Fernando Botero, Jeff Koons, Igor Mitoraj, Kan Yasuda e tanti altri (ANSA).