Covid: parroco positivo a Taranto

TARANTO, 17 OTT - Don Martino Mastrovito, parroco della chiesa Spirito Santo di Taranto, è risultato positivo al Covid-19. Lo rende noto la Diocesi spiegando che i suoi stretti collaboratori si trovano ora in quarantena fiduciaria e che sono scattati tutti i protocolli previsti. L'arcivescovo Filippo Santoro ha fatto sapere di aver "manifestato telefonicamente al caro don Martino la sua vicinanza - è scritto in una nota - e quella di tutta la comunità diocesana, assicurandogli la preghiera e il sostegno per una pronta guarigione". La chiesa parrocchiale e tutte gli spazi annessi saranno sottoposti oggi a trattamento di sanificazione. (ANSA).