Coronavirus: a Milano altri 2 pm positivi, subito procedure

MILANO, 16 OTT - Salgono a tre i pm della Procura di Milano risultati positivi al Coronavirus. Nei giorni scorsi uno di loro, a casa in isolamento fiduciario, aveva comunicato ai colleghi di aver preso il Covid e in questi giorni altri due si sono ammalati assieme a un assistente di cancelleria. Subito sono scattate le procedure di tracciamento e di sanificazione dei locali e, da quanto si è saputo, altri magistrati sono in isolamento. Inoltre è stata attivata una procedura di potenziamento dell'attività in smart working in particolare per le fasce più fragili e titolari di permessi speciali legati allo stato di salute. In tutto il Palazzo di Giustizia milanese al momento non ci sarebbero altri casi. (ANSA).