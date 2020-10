Comunali:Salvini,nomi candidati entro metà novembre

MILANO, 16 OTT - "Ho chiesto che entro ottobre o al massimo metà novembre ci siamo i nomi dei candidati" a prescindere da quello che faranno gli altri partiti, "in modo da avere cinque o sei mesi per poter costruire un progetto". Così il leader della Lega Matteo Salvini ha risposto sui tempi per conoscere i candidati alle prossime elezioni amministrative. "Dovevamo avere un vertice del centrodestra sulle amministrative ieri che è stato annullato per la morte di Jole Santelli ed è aggiornato alla settimana prossima. Oggi ci sono i funerali di Jole e il mio pensiero va a lei", ha spiegato Salvini durante un punto stampa a Bi.Mu, la fiera delle macchine utensili. (ANSA).