Covid:Confesercenti,rischio Pmi,in gioco 270 mld consumi

ROMA, 16 OTT - "La sicurezza pubblica è la priorità assoluta, ma nuove restrizioni rischiano di mettere definitivamente in crisi il sistema delle piccole e medie imprese italiane. Da qui a Natale sono in gioco oltre 270 miliardi di consumi: ulteriori limitazioni all'attività economica si tradurrebbero nella scomparsa di migliaia di attività e posti di lavoro". Così Confesercenti in una nota commenta le indiscrezioni sulle misure anti-contagio allo studio da parte del Governo. "Bisogna intervenire sull'economia solo se strettamente necessario, in maniera circoscritta e - soprattutto - rendere disponibili subito, fin dal primo giorno, nuovi aiuti. Interventi di sostegno certi, rapidi e adeguati, destinati alle imprese che entrerebbero in crisi per effetto delle restrizioni". (ANSA).