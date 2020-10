Crescono i cattolici nel mondo, sono 1,32 miliardi

CITTA DEL VATICANO, 16 OTT - Il numero dei cattolici è pari a 1.328.993.000 persone nel mondo. Il dato, riferito al 2018 (l'ultima statistica disponibile), segna un aumento complessivo di 15.716.000 unità rispetto all'anno precedente. L'aumento interessa tutti i continenti. La percentuale mondiale dei cattolici è rimasta invariata, al 17,73%. Lo riferisce l'Agenzia Fides in occasione della 94.ma Giornata Missionaria Mondiale, che si celebrerà domenica 18 ottobre. Continua il calo delle vocazioni e si conferma la tendenza alla diminuzione globale delle religiose: -7.249 unità nel 2018. Le suore nel mondo sono complessivamente 641.661. Gli aumenti sono, ancora una volta, in Africa (+2.220) e in Asia (+1.218), le diminuzioni in Europa (-7.167), America (-3.253) e Oceania (-267). (ANSA).