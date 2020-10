Covid: la Scala rinvia presentazione stagione 2O20-2021

MILANO, 16 OTT - "In considerazione dell'evoluzione dell'epidemia negli ultimi giorni in Italia e in Europa nonché della conseguente incertezza del quadro normativo, il Teatro alla Scala rinvia la conferenza stampa di presentazione del calendario da dicembre 2020 a marzo 2021, prevista per oggi". Lo fa sapere l'ufficio stampa del teatro. Restano al momento confermati gli spettacoli in programma fino a lunedì 19 ottobre compreso. Il Teatro alla Scala segue l'evolversi della situazione e darà comunicazione rispetto alle rappresentazioni successive non appena il quadro normativo sarà chiarito. (ANSA).