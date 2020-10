++ Covid: ancora proteste ad Arzano, traffico bloccato ++

NAPOLI, 16 OTT - Ancora un sit it di protesta oggi ad Arzano, (Napoli) contro la decisione dei commissari prefettizi di adottare misure più stringenti per contrastare il contagio da Civid. Alcune decine di persone stanno bloccando il traffico lungo la circonvallazione esterna di Napoli, con pesanti ricadute in tutta la zona. (ANSA).