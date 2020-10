Falsi account afroamericani pro Trump

SAN FRANCISCO, 14 OTT - Twitter ha sospeso diversi account falsi di presunti sostenitori afroamericani di Donald Trump che erano riusciti a raccogliere diverse migliaia di contatti in pochi giorni. "I nostri team stanno lavorando 24 ore su 24 per indagare su questa attività e agiranno in conformità con le normative di Twitter se saranno violate le regole, ha detto un portavoce del gruppo con sede a San Francisco. Darren Linvill, docente alla Clemson University specializzato in disinformazione sui social media, ha pubblicato esempi di questi account falsi su Twitter. "Sì, SONO NERO E VOTO PER TRUMP! Ai gauchos non piacerà ma non mi interessa !!!", ha twittato ad esempio il profilo di "Ted Katya" il 17 settembre, con tante emoji. Questo tweet è stato condiviso più di 6.000 volte e "mi è piaciuto" più di 16.000. La maggior parte di questi account "utilizzavano foto di veri americani sui loro profili. Molti sono stati seguiti da decine di migliaia di follower", ha detto Linvill.