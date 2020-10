Bus a rischio per calca, "viaggio da roulette russa"

CAGLIARI, 15 OTT - Lo sciopero degli studenti per la calca su pullman si allarga a anche alla Marmilla e al Medio Campidano, nel la provincia del Sud Sardegna. Ed è una protesta anche delle famiglie, d'accordo con i loro figli. A Sanluri molti alunni non sono entrati a scuola alla prima ora. Qualche mamma, preoccupata per l'assenza, ha riportato i figli in classe alle ore successive. Ma la protesta è partita. "Uno sciopero generalizzato - questa l'accorata lettera di un genitore - per cercare di sensibilizzare le istituzioni a una problematica piuttosto grave in questo periodo". La situazione è quella vissuta dai tanti pendolari che quotidianamente viaggiano verso Sanluri da Ussaramanna, Turri, Barumini, Villamar, Tuili, Pauli Arbarei , Lunamatrona. Qualcuno chiede il ritorno alla didattica a distanza perché le condizioni di viaggio su insostenibili. "Una roulette russa - si lamenta un papà - la capienza dei bus che da protocolli dovrebbe essere del'80% spesso arriva al 200%: non garantisce il rispetto delle distanze di sicurezza , anche perché spesso i ragazzi sono costretti a sedersi gli uni su gli altri poiché mancano anche i posti in piedi". Una battaglia silenziosa: niente cortei, i ragazzi rimangono a casa. "Una battaglia per la salute dei nostri ragazzi e di conseguenza dei nostri piccoli paesi dove eventuali focolai - conclude il genitore - dovuti a questa negligenza, rischiano di abbassare notevolmente la popolazione che è composta prevalentemente da persone anziane". (ANSA).