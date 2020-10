Covid:Lollobrigida, sono positivo, vinceremo battaglia

ROMA, 15 OTT - "Amici, dopo essere stato a contatto con una persona rivelatasi positiva, e nonostante abbia seguito scrupolosamente tutti i protocolli anti-contagio, ho appena scoperto di aver contratto anche io il Covid-19. Voglio rassicurare tutti che sto bene e non presento alcun sintomo. Sono ovviamente in isolamento presso la mia abitazione dalla quale continuerò a lavorare come sempre. Vinceremo anche questa battaglia!". Lo scrive su facebook Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fdi alla Camera. (ANSA).