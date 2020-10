Orlando (Pd), Conte promuova chiarimento maggioranza

ROMA, 15 OTT - "Quello che è successo oggi non può essere minimizzato, per il fatto in se e per le fragilità e le ambiguità che rivela, proprio in un momento in cui il Paese chiede compattezza. E' un fatto politico di cui si deve fare carico tutta la maggioranza, a partire da chi la guida, perchè ci sia un chiarimento". Lo dice il segretario del Pd Andrea Orlando al termine dell'assemblea del gruppo alla Camera. (ANSA).