Riforme:slitta esame Camera pdl voto 18enni per Senato

ROMA, 15 OTT - La presidente dei deputati di Italia Viva Maria Elena Boschi ha chiesto alla Conferenza dei capigruppo di Montecitorio il rinvio dell'esame della proposta di legge sul voto ai 18enni per il Senato. La richiesta è stata accolta, e l'Aula di fatto per oggi non lavorerà. Secondo quanto viene riferito da un partecipante alla riunione Boschi ha spiegato che il testo sia esaminato nell'ambito di una riforma complessiva e che serve un momento di riflessione. (ANSA).