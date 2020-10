Covid: Gimbe, sui casi Sardegna peggiore di media nazionale

CAGLIARI, 15 OTT - La Sardegna sempre con gli indicatori in rosso nell'ultima tabella della Fondazione Gimbe. Secondo i dati forniti la situazione nell'isola risulta essere peggiore rispetto alla media nazionale. Ad esempio nel numero di casi attualmente positivi per 100.000 abitanti: sono 177 contro il dato nazionale di 144. Nell'ultima settimana si registra un incremento di positivi del 20,9%, quasi il doppio della media italiana del 10,7%. Altro dato negativo è quello dei casi testati per 100mila abitanti: 710 contro gli 838 a livello generale. Il rapporto tra positivi e casi testati è del 7,9% contro il 7% della media nazionale. "Nell'ultima settimana - afferma Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMBE, riferendosi al quadro complessivo della situazione - si rileva un raddoppio dei nuovi casi, a conferma di un incremento esponenziale che si riflette anche sulla curva di pazienti ospedalizzati con sintomi e in terapia intensiva. Inoltre, con il netto aumento dei casi si rendono molto più evidenti le numerose variabilità regionali, oltre che provinciali". (ANSA).