Covid: Oms, la situazione in Europa è molto preoccupante

ROMA, 15 OTT - L'evoluzione della situazione coronavirus in Europa è "molto preoccupante". Lo ha detto il direttore dell'ufficio regionale dell'Oms, Hans Kluge, nel corso di un briefing sul Covid-19. "Il numero di casi di coronavirus al giorno è in aumento, così come i ricoveri in ospedale. Il Covid è adesso la quinta causa di morte ed è stata raggiunta la soglia di 1.000 morti al giorno", ha detto ancora Kluge. (ANSA).