Open fiber: perfezionato ampliamento finanziamento 4,1mld

ROMA, 15 OTT - Open Fiber ha sottoscritto la documentazione che completa l'operazione di ampliamento del project financing annunciata lo scorso agosto per un importo complessivo di 4,145 miliardi di euro. Si tratta, ricorda la società, della più grande operazione di finanza strutturata attualmente in corso per lo sviluppo di una rete in fibra ottica in Europa. Il pool di banche commerciali aderenti al project financing è composto da BNP Paribas, Société Générale e UniCredit, in qualità di Underwriter, Global coordinator, Global Bookrunners e Initial Mandated Lead Arrangers. Da Bei, Cdp e da Banca IMI, Banco BPM, MPS Capital Services e UBI Banca Crédit Agricole, ING, MUFG Bank, Natwest, Banco Santander e Bank of China in qualità di Finanziatori. Unicredit svolge il ruolo di Agente. (ANSA).