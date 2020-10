Manovra: nuovo vertice di governo alle 19.30

ROMA, 14 OTT - Una nuova riunione del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione sulla manovra è in programma alle 19.30 a Palazzo Chigi. Si tratta del secondo incontro per definire la legge di bilancio, in vista del Consiglio dei ministri che dovrebbe svolgersi entro la settimana per approvare l'articolato e il documento programmatico di bilancio. Al tavolo, come già la scorsa notte, siederanno i viceministri all'Economia Laura Castelli e Antonio Misiani, il sottosegretario Maria Cecilia Guerra e il presidente della commissione Finanze della Camera Luigi Marattin. (ANSA).