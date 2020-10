Giro, Acquaroli, bello stimolo in momento preoccupazione

PORTO SANT'ELPIDIO, 14 OTT - "Il Giro d'Italia è una bellissima manifestazione che, in questo momento di grande preoccupazione, credo che sia uno stimolo bello, oltre che un'occasione di visibilità importante per la nostra regione": è quanto ha detto il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, a margine della partenza dell'undicesima tappa Porto Sant'Elpidio-Rimini. "Il Giro - ha aggiunto il governatore - è un'opportunità per far conoscere le nostre straordinarie colline, il nostro mare e tutto un territorio che sicuramente va riscoperto e valorizzato". Nessun riferimento, invece, alla squadra di Giunta alla quale sta lavorando in vista del primo consiglio regionale in programma lunedì 19 ottobre. (ANSA).