Pd: Zingaretti, da 13 anni punto riferimento in Italia e Ue

ROMA, 14 OTT - "Oggi è il compleanno del Pd, da 13 anni punto di riferimento nel Paese e in Europa. Ci vediamo alle 17.30 sui profili social per la nascita di Radio Immagina. Una nuova iniziativa per comunicare con l'Italia, per essere più comunità, per confrontarci sul futuro #AuguriPd". Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Nicola Zingaretti. Agli 'auguri' al Pd si aggiungono quelli di Andrea Marcucci e di Maurizio Martina: "Buon compleanno Pd. Un partito aperto, contendibile e spero sempre più riformista. Da 13 anni siamo il motore vitale dell'Italia", scrive su twitter il capogruppo a Palazzo Madama. "Buon compleanno Partito democratico. Ora - è l'esortazione dell'ex segretario dem - questa grande comunità costruisca la nuova casa del riformismo radicale. Serve l'impegno comune di tutte le energie disponibili anche fuori da noi. Per l'eguaglianza, la solidarietà, la libertà. Auguri Pd". (ANSA).