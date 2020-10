Def: maggioranza fiduciosa su numeri voto su scostamento

ROMA, 14 OTT - Si voterà questa sera anche al Senato, oltre che alla Camera, la Nota di aggiornamento al Def e l'autorizzazione allo scostamento di bilancio. Lo confermano diverse fonti di maggioranza, secondo le quali a Montecitorio si voterà alle 18.30, mentre a Palazzo Madama dopo le 17. Ad ora dai gruppi di maggioranza non trapelano particolari allarmi per le assenze causa Covid e dunque la convinzione è che si sarà in grado di assicurare la maggioranza assoluta dei voti necessari per approvare lo scostamento in entrambi i rami del Parlamento. Alla Camera, dove la maggioranza a ranghi completi ha venti voti di margine rispetto alla quota di 316, sarebbero infatti rientrati una decina di deputati che erano in quarantena fiduciaria. Al Senato, dove ieri si contavano tre assenti positivi al Covid, non sarebbero emersi nuovi casi, ma il margine è più risicato: secondo alcuni calcoli ci si attesterebbe tra i 162 e 165 voti, con l'asticella fissata a 161. (ANSA).