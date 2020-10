Covid: Fitto, io e mia moglie non siamo più positivi

BARI, 14 OTT - "Io e Adriana siamo finalmente negativi. E per la prima volta un termine come questo assume un significato molto 'positivo'. Essere asintomatici ci ha permesso di stare a casa, ma il nostro pensiero è rivolto costantemente a tutti coloro che, invece, sono costretti a ricorrere alle cure ospedaliere": lo scrive su facebook l'europarlamentare Raffaele Fitto (Fdi), già candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Puglia, annunciando di non essere più positivo al coronavirus. Fitto era risultato contagiato subito dopo le elezioni regionali dello scorso settembre e a seguito della sua positività erano scattati i controlli a tappeto su centinaia di persone, entrate in contatto con lui durante la campagna elettorale: uno screening di massa che ha coinvolto anche decine di giornalisti. (ANSA).