Pd: Zingaretti, da 13 anni punto riferimento in Italia e Ue

ROMA, 14 OTT - "Oggi è il compleanno del Pd, da 13 anni punto di riferimento nel Paese e in Europa. Ci vediamo alle 17.30 sui profili social per la nascita di Radio Immagina. Una nuova iniziativa per comunicare con l'Italia, per essere più comunità, per confrontarci sul futuro #AuguriPd". Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Nicola Zingaretti. Agli 'auguri' al Pd si aggiungono quelli di Andrea Marcucci e di Maurizio Martina: "Buon compleanno Pd. Un partito aperto, contendibile e spero sempre più riformista. Da 13 anni siamo il motore vitale dell'Italia", scrive su twitter il capogruppo a Palazzo Madama. "Buon compleanno Partito democratico. Ora - è l'esortazione dell'ex segretario dem - questa grande comunità costruisca la nuova casa del riformismo radicale. Serve l'impegno comune di tutte le energie disponibili anche fuori da noi. Per l'eguaglianza, la solidarietà, la libertà. AuguriPd". (ANSA).