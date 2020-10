Verso legge per evitare tagli a nuove pensioni con calo Pil

ROMA, 14 OTT - La ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo ha annunciato una proposta di legge per la sterilizzazione degli effetti del calo del Pil sul montante contributivo in modo che non si riduca e non diminuiscano gli importi delle pensioni che saranno liquidate nei prossimi anni. Lo riferiscono i sindacati al termine dell'incontro avuto oggi sugli interventi in materia previdenziale da inserire in legge di Bilancio. (ANSA).