Istat:economia sommersa e illegale vale 211 mld,11,9% di Pil

ROMA, 14 OTT - Nel 2018 l'economia non osservata, che comprende economia sommersa ed economia illegale, si attesta a 211 miliardi di euro, con un peso dell'11,9% sul Pil. Rispetto al 2017, si riduce di circa 3 miliardi.. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto Istat in cui si precisa che l'economia sommersa ammonta a poco meno di 192 miliardi di euro e le attività illegali a circa 19 miliardi, trainate dal traffico di droga. L'Istat precisa inoltre che le unità di lavoro irregolari nel 2018 sono state 3 milioni 652 mila, in calo di 48 mila unità rispetto al 2017. Il calo del lavoro irregolare è stato pari all'1,3%, con la componente del lavoro non regolare dipendente che scende dell'1,4% (-39 mila unità), e quella indipendente che si riduce dello 0,9% (-9 mila unità). (ANSA).